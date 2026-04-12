Hunsrücker gewinnen mit 2:0 Mörschbach setzt Oberzissens Negativlauf einen drauf Jan Müller 12.04.2026, 20:06 Uhr

i Den Ball fest im Griff hat hier Mörschbachs Torhüter Leon Roth, der Oberzissener John Marc Schneider (vorn in Grün) kommt nicht ran. Die Hunsrücker gewannen beim SVO mit 2:0. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Bezirksliga Mitte rutschte Oberzissen weiter ab, während Mörschbach mit einem 2:0-Sieg in der Tabelle klettert. Spielertrainer Peifer glänzte erneut, während Oberzissen weiter auf der Suche nach dem Erfolgsrezept ist.

Der eine Klub hat einen kleinen Sprung in der Tabelle gemacht, beim anderen geht der Negativlauf weiter: Die Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Oberzissen und der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen endete mit einem 2:0 (1:0)-Sieg der Gäste vom Hunsrück, die dadurch im Ligatableau auf den sechsten Rang kletterten.







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