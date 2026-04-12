In der Fußball-Bezirksliga Mitte rutschte Oberzissen weiter ab, während Mörschbach mit einem 2:0-Sieg in der Tabelle klettert. Spielertrainer Peifer glänzte erneut, während Oberzissen weiter auf der Suche nach dem Erfolgsrezept ist.
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Der eine Klub hat einen kleinen Sprung in der Tabelle gemacht, beim anderen geht der Negativlauf weiter: Die Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Oberzissen und der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen endete mit einem 2:0 (1:0)-Sieg der Gäste vom Hunsrück, die dadurch im Ligatableau auf den sechsten Rang kletterten.