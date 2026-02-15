3:0 gegen SG Hausbay Mörschbach schlägt im Test den nächsten A-Klässler Michael Bongard 15.02.2026, 11:59 Uhr

i Symbolbild dpa

Vier Testspiele, vier Siege – Bezirksligist Mörschbach ist gut in Schuss, auch wenn es wieder „nur“ gegen einen A-Klässler ging.

Nach dem 5:1 zum Auftakt des Winter-Testspielreigens gegen Südwest-Landesligist Winterbach hat Fußball-Bezirksligist SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen dem 8:2 gegen die SG Dickenschied/Gemünden und dem 2:0 bei der SG Morshausen/Beulich/Gondershausen beim 3:0 (2:0) auf dem Simmerner Kunstrasen gegen die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach den nächsten Sieg gegen eine Mannschaft aus der Kreisliga A Staffel 6 folgen lassen.







