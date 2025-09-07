So langsam kommt die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen ins Rollen. Am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte fuhr die Hunsrück-SG in Mörschbach den zweiten Dreier in Folge ein, schlug die Reserve der SG Mülheim-Kärlich mit 5:2 (3:1).

Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer hatte an den ersten vier Treffern seine Aktien, verbuchte drei Assists und einen eigenen Treffer. Nur bei Daniel Römers unglaublichem 5:2-Treffer aus 45 Metern in den rechten Winkel bedurfte es keiner Vorlage (90.). Mit nun sieben Punkten klettert man auch dank der meisten Treffer in der Liga (17) auf Platz sechs. Der Gast rutschte mit sechs Zählern auf Rang neun ab.

i Julian Vogt (rechts) jubelt nach seinem zwischenzeitlichen 2:1 mit seinem Mörschbacher Spielertrainer und Vorlagengeber Simon Peifer. Für Vogt war es nach langer Verletzung überhaupt sein erster Treffer im Mörschbacher Trikot. Christian Kiefer

Die erste halbe Stunde gehörte quasi dem Gast. Mit Unterstützung von Mörschbachs Keeper Leon Roth ging man sogar in Führung. Eine flache Rückgabe wollte dieser direkt weiterleiten, servierte das Leder auf dem unebenen Mörschbacher Geläuf aber genau in die Füße des jungen Ben Vulicevic, der im Nachsetzen das 0:1 besorgte (16.). Im Gegenzug glichen bis dato harmlose Hausherren aus. Peifer schickte Robin Gründer klug auf die Reise zum 1:1 (17.). Martin Zabert setzte für Mülheim-Kärlich II je einen Schuss knapp links vorbei und ans rechte Außennetz (24., 28.), verpasste die erneute, mögliche Führung. Fortan lief vieles in Richtung von Gästetorwart Daniel Kluge.

Zunächst blieb Peifer beharrlich und standhaft, löste sich im richtigen Moment per Schnittstellen-Pass vom Leder, Julian Vogt netzte ins lange Eck zur 2:1-Führung. Es war für den lange verletzten Vogt sein erster Treffer für Mörschbach (41.). Und vorm 3:1 saugte Peifer einen hohen Ball förmlich an und bediente Marvin Schulzki, der das 3:1 besorgte (45.).

Drei Vorlagen und ein Treffer: Spielertrainer Peifer mit vier „Scorerpunkten“

Keine zehn Minuten nach dem Seitenwechsel heimste Peifer seinen vierten „Scorer“ ein. Schulzki revanchierte sich seinerseits mit einer Vorlage, Peifer nickte die Freistoßflanke vorbildlich zum 4:1 ein (53.). Auch nach Elias Mohebzadas 4:2 (61.) kam nicht mehr viel Spannung auf, Vulicevic hatte geflankt. Den Schlussakkord spielte dann vor 175 Zuschauern Linksaußen Daniel Römer: Direkt vor seiner Auswechselbank stehend, nagelte er das Spielgerät aus geschätzten 45 Metern in den entfernten Winkel – ein Klassetor und irgendwie ein „typischer Römer“.

Gäste-Trainer Ahmet Akbulut sagte nach dem Spiel: „Die Cleverness hat gefehlt. Wir hatten es selbst in der Hand heute das Spiel zu gewinnen, müssen in der ersten Hälfte mehr Tore machen. Das 4:1 von Mörschbach war dann die Entscheidung, eine so junge Mannschaft wie wir kommt dann kaum noch zurück.“ Auch Matchwinner Peifer fasste sich kurz: „Die erste Halbzeit hat mir nicht gefallen, da waren wir nicht mutig genug und sammelten zu wenig zweite Bälle. In Abschnitt zwei haben wir das dann etwas angepasst.“ Für Mörschbach geht es bereits kommenden Freitag weiter, dann tritt man im Derby bei der SG Viertäler Oberwesel an. Freitag, weil in Oberwesel am Wochenende der Weinmarkt Einzug hält.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen – SG Mülheim-Kärlich II 5:2 (3:1)

Mörschbach: Roth – Lorenz (78. Menk), Elz, L. Schulzki, Thiele – M. Schulzki, Peifer, J. Vogt (82. Korbion) – Paul, Gründer, Römer.

Mülheim-Kärlich II: Kluge – Schmidt, Ibrahim (44. Tatagba), Sauerborn, Mulara – Douwa, Karvelat, Hinz (74. Sommer) – Vulicevic, Zabert, Mohebzada.

Schiedsrichter: Paul Weißer (Manderscheid).

Zuschauer:175.

Tore: 0:1 Vulicevic (28.), 1:1 Gründer (38.), 2:1 Julian Vogt (41.), 3:1 M. Schulzki (45.), 4:1 Peifer (53.), 4:2 Mohebzada (61.), 5:2 Römer (90.)