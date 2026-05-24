5:2 gegen den TuS Mayen Mörschbach knackt fast noch die 100-Tore-Marke Joachim Jörg 24.05.2026, 10:47 Uhr

i Marvin Schulzki (links) erzielte das 98. und letzte Saisontor der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen. Es war das 5:1 beim 5:2-Sieg gegen den TuS Mayen (mit Tim Feiler). Der spielende Co-Trainer Schulzki, der schon mehrere schwerere Knieverletzungen verkraften musste, lief in dieser Runde an allen 30 Spieltagen auf und erzielte als Defensivmann stattliche 14 Saisontore. B&P Schmitt

Toller Abschluss für die SG Mörschbach: Den Vizemeister TuS Mayen, der sein Hauptaugenmerk auf die am kommenden Samstag beginnende Rheinlandliga-Aufstiegsrunde legte, schlugen die Mörschbacher mit 5:2.

Saisonausklang im Argenthaler Waldstadion: Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gewann die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal vor 100 Zuschauern ihr letztes Heimspiel gegen den souveränen Vizemeister TuS Mayen mit 5:2 (4:1). Damit belegt die Hunsrück-Koalition hinter dem Tabellen-Zweiten, der 66 Punkte erspielte, final Rang sechs (wenn Emmelshausen-Karbach II gegen Oberwesel am Sonntag gewinnt) im Tableau mit 53 Zählern.







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