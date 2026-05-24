Toller Abschluss für die SG Mörschbach: Den Vizemeister TuS Mayen, der sein Hauptaugenmerk auf die am kommenden Samstag beginnende Rheinlandliga-Aufstiegsrunde legte, schlugen die Mörschbacher mit 5:2.
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Saisonausklang im Argenthaler Waldstadion: Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gewann die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal vor 100 Zuschauern ihr letztes Heimspiel gegen den souveränen Vizemeister TuS Mayen mit 5:2 (4:1). Damit belegt die Hunsrück-Koalition hinter dem Tabellen-Zweiten, der 66 Punkte erspielte, final Rang sechs (wenn Emmelshausen-Karbach II gegen Oberwesel am Sonntag gewinnt) im Tableau mit 53 Zählern.