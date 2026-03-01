1:1 beim TuS Ahbach Mörschbach fährt mit einem Punkt aus der Eifel heim Michael Bongard 01.03.2026, 09:33 Uhr

i Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer (rechts) und Co-Trainer Marc Thiele konnten mit dem 1:1-Unentschieden beim TuS Ahbach im ersten Spiel nach der Winterpause leben. Christian Kiefer

Unentschieden wie im Hinspiel: In Mörschbach trennte sich die Hunsrück-SG vom TuS Ahbach 2:2, in der Eifel gab es nun ein 1:1.

In der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Mitte bewegen sich der Zehnte TuS Ahbach und der Neunte SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal im Mittelfeld der Liga auf einem Niveau. Das dokumentierten auch die Ergebnisse der beiden direkten Duelle: In Mörschbach gab es Ende August ein 2:2, ein halbes Jahr später trennte man sich nun nahe der belgischen Grenze auf dem Kunstrasen in Leudersdorf vor 140 Zuschauern mit 1:1 (1:1).







