Zwei Freitagspartien stehen in der Bezirksliga Mitte auf dem Programm - unter anderem der Auftritt der SG Mörschbach beim FC Metternich.

Nach der 2:5-Enttäuschung am ersten Spieltag gegen Aufsteiger SG Augst Eitelborn droht der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen auch am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte eine Niederlage. Mörschbach gastiert am Freitag um 19.45 Uhr beim FC Metternich.

„Neben Mayen ist Metternich mein Titelfavorit, individuell sind sie sicherlich die beste Mannschaft der Liga“, sagt Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer. Beim 3:1-Auftaktsieg der Metternicher beim HSV Neuwied stach Yannik Felber mit einem Dreierpack aus dem Team des Bopparders Leo de Sousa heraus. Mörschbach verspielte dagegen eine 2:1-Pausenführung beim 2:5 gegen Aufsteiger Augst. „Der Gegner war wie alle Aufsteiger aus dem Kreis Koblenz sehr gut und kann eine Rolle wie Untermosel Kobern im Vorjahr spielen“, sagt Peifer, der in Metternich fünf Mann (Tom Thiele, Maxi Elz, Jarno Lorenz, Silas Kiefer und Noah Schneider) mehr zur Auswahl hat. Weiter fehlen unter anderem Jonas Korbion und Florian Heyer.