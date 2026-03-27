Favorit Untermosel kommt Mögliches Comeback von Höper gibt Oberzissen Hoffnung Jan Müller 27.03.2026, 14:45 Uhr

i Die Oberzissener wollen wider allen Erwartungen gegen Untermosel den ersten Dreier des Jahres einfahren. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nach langer Verletzung kann Tobias Höper, der zweitbeste Torschütze im Aufgebot von Oberzissen, am Wochenende sein Comeback feiern. Zudem soll das Oberzissener Geläuf den Favoriten ärgern.

Fährt der SV Oberzissen ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten SV Untermosel den ersten Dreier des Jahres ein? Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfängt der nach der Winterpause immer noch sieglose SVO auf heimischem Geläuf das Topteam von der Mosel, welches punktgleich mit Spitzenreiter TuS Mayen die Bezirksliga Mitte dominiert und von Sieg zu Sieg eilt.







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