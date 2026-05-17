TuS bezwingt HSV mit 2:1 Mit Sieg gegen Neuwied holt sich Mayen Selbstvertrauen Jan Müller 17.05.2026, 13:03 Uhr

i Nach der Niederlage beim SV Untermosel zeigte sich der TuS Mayen (in Rot) gut erholt und besiegte den HSV Neuwied (in Blau) mit 2:1. Jörg Niebergall

In der Bezirksliga Mitte hat es für den TuS Mayen einem knappen Sieg gegen den HSV Neuwied gegeben. Damit haben sich die Eifeler von der Niederlage in Kobern-Gondorf gut erholt und sind gerüstet für die Aufstiegsrunde.

Der TuS Mayen hat mit einem 2:1 (1:1)-Sieg gegen den Heimatsportverein Neuwied Fahrt in Richtung Aufstiegsrunde in die Fußball-Rheinlandliga aufgenommen. Nachdem die Elf von Trainer Marc Steil in der Vorwoche im direkten Duell dem SV Untermosel in Sachen Meisterschaft der Bezirksliga Mitte den Vortritt lassen musste und nun feststeht, dass die Mayener als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrunde gehen werden, zeigte sich der TuS von der Niederlage ...







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