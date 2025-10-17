Offene Rechnung mit Oberzissen Mit klarem Kopf soll der SG Augst die Revanche gelingen 17.10.2025, 13:49 Uhr

i Im Rheinlandpokal setzte sich der SV Oberzissen um Tobias Arenz (Mitte) durch, jetzt will die SG Augst (links Kai Alscheid, rechts Jonah Haas) das bessere Ende für sich haben. Martin Gausmann

Es hat etwas von Hin- und Rückspiel, wenn die SG Augst Eitelborn am Sonntag den SV Oberzissen empfängt. Vor nicht einmal zwei Wochen standen sich beide Teams im Rheinlandpokal gegenüber – mit einem dramatischen Ende.

Diese Konstellation ist außergewöhnlich – und bietet zugleich eine große Chance: Gerade einmal zwölf Tage nach dem bitteren Aus im Rheinlandpokal bietet sich den Fußballern der SG Augst Eitelborn die Gelegenheit, ihre offene Rechnung mit dem SV Oberzissen zu begleichen.







