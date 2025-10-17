Es hat etwas von Hin- und Rückspiel, wenn die SG Augst Eitelborn am Sonntag den SV Oberzissen empfängt. Vor nicht einmal zwei Wochen standen sich beide Teams im Rheinlandpokal gegenüber – mit einem dramatischen Ende.
Diese Konstellation ist außergewöhnlich – und bietet zugleich eine große Chance: Gerade einmal zwölf Tage nach dem bitteren Aus im Rheinlandpokal bietet sich den Fußballern der SG Augst Eitelborn die Gelegenheit, ihre offene Rechnung mit dem SV Oberzissen zu begleichen.