Eröffnung mit 800 Zuschauern
Mit Güls gegen Metternich den richtigen Riecher gehabt
Volles Haus auf dem Gülser Sportplatz: Zum Eröffnungsspiel der Bezirksliga Mitte zwischen dem gastgebenden BSC und dem FC Metter
Volles Haus auf dem Gülser Sportplatz: Zum Eröffnungsspiel der Bezirksliga Mitte zwischen dem gastgebenden BSC und dem FC Metternich kamen rund 800 Zuschauer.
René Weiss

Auch einige Tage nach dem Eröffnungsspiel der Bezirksliga Mitte zwischen dem BSC Güls und dem FC Metternich vor 800 Zuschauern sorgt die Partie immer noch für Gesprächsstoff. Auch der Verband ist glücklich darüber, wie es gelaufen ist. 

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Auch einige Tage nach dem Spiel zwischen dem BSC Güls und dem FC Metternich schwärmen die Beteiligten und der Fußballverband Rheinland noch von der grandiosen Stimmung auf dem Gülser Sportplatz. Der Aufsteiger bestritt gegen den Nachbarn aus Metternich das Eröffnungsspiel der Bezirksliga Mitte – und 800 Zuschauer sahen, wie die etablierte Germania den Newcomer durch ein Tor von René Schwartz in der 89.
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