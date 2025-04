Die Fußballer des SV Oberzissen haben es verpasst, näher an den Tabellensechsten FC Metternich heranzukommen. Im Heimspiel reichte es für den SVO nur zu einem 0:0.

Im Hinspiel zwischen den beiden Fußball-Bezirksligisten SV Oberzissen und FC Germania Metternich fielen acht Tore, beim Rückspiel diesmal gar keins. Auf einem schweren Geläuf in Oberzissen trennten sich die beiden Mannschaften mit einem insgesamt gerechten 0:0, welches beide Trainer hinterher zufriedenstellte.

Bei Metternichs Coach Leo Sousa lag das vor allem daran, dass die Germania ohne neun Stammspieler nach Oberzissen gekommen war: „Dafür haben wir es ganz ordentlich gemacht. Oberzissen war in der ersten, wir in der zweiten Halbzeit etwas besser. Letzten Endes können wir mit dem Punkt gut leben.“

Aufseiten des SVO sah Trainer Eike Mund im Remis einen deutlichen Fortschritt des 1:7-Debakels der Hinrunde und analysierte: „Die Entwicklung meiner Mannschaft stimmt auf jeden Fall. Da auch nach unseren Einwechslungen kein Bruch in unserem Spiel zu erkennen war, zeigt das mir, dass wir mittlerweile auch in der Breite gut aufgestellt sind.“

Der Spielverlauf war über die 90 Minuten geprägt von zwei Mannschaften, die gut gegen den Ball arbeiteten, sodass wirklich hochkarätige Chancen kaum vorhanden waren. Der einzige leichte Aufreger im ersten Durchgang war eine immer länger gewordene Flanke von SVO-Akteur Mustafa Madanoglu, die am Ende den Querbalken des Metternicher Gehäuses streifte (29.).

Zwei Chancen für Metternichs Toumpan, eine für Oberzissens Esten

Nach dem Seitenwechsel kam Gästespieler Kubilay Toumpan zweimal aus spitzem Winkel zum Abschluss (58., 66.), allerdings ohne daraus Ertrag zu erzielen. In der Schlussphase hatte es dann SVO-Topstürmer Tim Esten doch einmal geschafft, seinen Bewachern zu entkommen. Estens Linksschuss glitt jedoch am rechten Torpfosten vorbei. So endete das Spiel mit dem gerechten Ergebnis.

„In Anbetracht unserer personellen Situation können wir mit dem Resultat gut leben. Wir gehen auf dem Zahnfleisch und mussten zudem bereits nach zwanzig Minuten Fabien Fries verletzungsbedingt auswechseln“, berichtete Metternichs Sousa. Eike Mund meinte derweil: „Unsere Serie hat dadurch weiter Bestand, und das freut uns doch sehr. Am kommenden Dienstag wollen wir im Nachholspiel bei der Reserve des Ahrweiler BC die Anzahl an Spielen ohne Niederlage auf zehn ausbauen.“

Für die Partie, die um 19.45 Uhr auf dem Kunstrasen neben dem Apollinaris-Stadion angepfiffen wird, kann Mund wohl wieder auf Maicol Ohligschläger und Nicolas Kather zurückgreifen.

SV Oberzissen – FC Metternich 0:0

SV Oberzissen: Hürter – Welter (64. Loosen), Jo. Schneider, Schöning, Seiwert (90.+3 Müller), Ti. Arenz (77. Klaes), Esten, Ja. Schneider, Madanoglu, L. Baltes, To. Arenz (51. Singh).

FC Metternich: Kemper – Wans, Wagner, Toumpan, Hankammer, Felber, Fries (21. Seitz (84. Babisz), Schmeel (64. Cholewa), Trieb, Brittner (77. Kimmel).

Schiedsrichter: Justin Daum (Niederahr).

Zuschauer: 125.