SG empfängt Oberwesel Mit aller Macht soll für Westum/Löhndorf ein Sieg her Daniel Fischer 30.10.2025, 11:33 Uhr

i Dem Gegner davonlaufen wollen Islam Reggami (links) und die SG Westum/Löhndorf gern auch am Sonntag, wenn es im Kellerduell gegen die SG Viertäler Oberwesel geht. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Erneut ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenverbleib steht für die SG Westum/Löhndorf auf dem Programm. In Westum steigt das Kellerduell gegen die SG Viertäler Oberwesel

Auf die SG Westum/Löhndorf wartet am Wochenende das nächste wichtige Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Zu Gast auf dem Westumer Kunstrasen ist der Mitaufsteiger SG Viertäler Oberwesel, der auf dem vorletzten Rang bislang drei Zähler weniger als die Hausherren gesammelt hat.







