Erneut ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenverbleib steht für die SG Westum/Löhndorf auf dem Programm. In Westum steigt das Kellerduell gegen die SG Viertäler Oberwesel
Auf die SG Westum/Löhndorf wartet am Wochenende das nächste wichtige Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Zu Gast auf dem Westumer Kunstrasen ist der Mitaufsteiger SG Viertäler Oberwesel, der auf dem vorletzten Rang bislang drei Zähler weniger als die Hausherren gesammelt hat.