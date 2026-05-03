SG II feiert Kassenverbleib Mit 2:2 können Mülheim II und SG Viertäler gut leben Jan Müller 03.05.2026, 20:29 Uhr

i Rafael Sousa (Foto), der Trainer der SG Viertäler Oberwesel, freute sich, dass seine Mannschaft aus einem 0:2 bei der SG Mülheim-Kärlich II ein 2:2 machte, ärgerte sich dann aber, als er sich selbst einwechselte, dass er eine Riesenchance zum 3:2 nicht nutzte. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

In der Bezirksliga überrascht das Schlusslicht Oberwesel mit einem furiosen 2:2 gegen Mülheim-Kärlich II, dank eines Last-Minute-Ausgleichs. Aber auch die SG-Reserve freute sich: über den Klassenverbleib.

Freude über den 100-prozentigen Klassenverbleib auf der einen Seite und Erleichterung über einen späten Punktgewinn, der zumindest für die eigene Moral wichtig war, auf der anderen. Nach der Fußball-Bezirksligapartie zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich II und der SG Viertäler Oberwesel, die mit einem leistungsgerechten 2:2 (1:0)-Unentschieden endete, gab es in beiden Lagern zufriedene Gesichter.







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