Das Duell Liebshausen gegen Anadolu Koblenz schreibt immer seine ganz eigenen Geschichten. Am Sonntag kommt es im Hunsrück wieder zum ewig brisanten Aufeinandertreffen – und dabei zu einem Comeback im Tor der Liebshausener. Michi Reuther ist zurück.
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Die Saison verläuft bisher weder für die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal noch für Anadolu Koblenz zufriedenstellend in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Liebshausen liegt mit zwölf Punkten als Fünftletzter auf dem ersten Nichtabstiegsrang zwölf (ein Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone).