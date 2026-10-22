Comeback gegen Anadolu Koblenz Michi Reuther ist zurück im Liebshausener Tor Michael Bongard 22.10.2026, 17:30 Uhr

i Max Kunze (rotes Trikot, Mitte, links Semih Backes) sprang beim 2:2 in Binningen (mit Max Regnier) für den verletzten Spielertrainer Simon Peifer ein und machte prompt das 1:1. Es war übrigens das 1500. Tor in der mehr als 23-jährigen Liebshausener Bezirksliga-Geschichte. Sascha Berkele

Das Duell Liebshausen gegen Anadolu Koblenz schreibt immer seine ganz eigenen Geschichten. Am Sonntag kommt es im Hunsrück wieder zum ewig brisanten Aufeinandertreffen – und dabei zu einem Comeback im Tor der Liebshausener. Michi Reuther ist zurück.

Die Saison verläuft bisher weder für die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal noch für Anadolu Koblenz zufriedenstellend in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Liebshausen liegt mit zwölf Punkten als Fünftletzter auf dem ersten Nichtabstiegsrang zwölf (ein Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone).







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