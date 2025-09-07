Jubel bei der SG Westum/Löhndorf: Der Bezirksligaaufsteiger gewann sein erstes Saisonspiel – und das ausgerechnet gegen einen der Meisterschaftsfavoriten, den FC Metternich.

Ausgerechnet gegen das Topteam FC Germania Metternich ist Aufsteiger SG Westum/Löhndorf der erste Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Mitte gelungen. Stürmer Mica Schneider drehte zur Mitte der zweiten Halbzeit einen Rückstand und avancierte zum Mann des Tages beim 2:1 (0:0)-Erfolg der SG.

Wie im Vorfeld erwartet werden konnte, übernahmen die spielerisch starken Gäste aus Metternich von Beginn an den Großteil des Ballbesitzes. Gegen tief stehende Hausherren war die Mannschaft von Trainer Leo de Sousa stets feldüberlegen, kreative Lösungen im letzten Drittel wurden aber nur äußerst selten gefunden. Dementsprechend blieben klare Torchancen gerade in der ersten Halbzeit Mangelware.

Schiedsrichter nimmt einen Elfmeter zurück

Die Gäste kombinierten sich zwar häufiger in aussichtsreiche Situationen, zumeist verhinderte aber ein Westumer Körperteil einen gefährlichen Abschluss. Ein Westumer Körperteil stand auch bei der Aufreger-Szene des Spiels im Mittelpunkt: In der 25. Spielminute bekam Kevin Wagner den Ball an den Oberschenkel, von wo dieser an seinen Unterarm sprang. Schiedsrichter Maik Jakima entschied sofort auf Elfmeter, nahm diesen aber nach längeren Diskussionen wieder zurück.

„Der Schiedsrichter gab an, aus Reflex gepfiffen zu haben. Für mich war es ganz klar kein Elfmeter. Dennoch musst du erst einmal deinen Fehler so eingestehen. Daher großen Respekt“, kommentierte Westums Trainer Tomas Lopez die Situation.

Gänzlich anders beurteilte Metternichs Übungsleiter de Sousa das Geschehen. „Für mich war es ein klarer Elfmeter. Dass dieser zwei Minuten später zurückgenommen wird, habe ich auch noch nicht erlebt.“

Nach der Pause nahm die Partie schließlich Fahrt auf. In der 57. Minute kam Westum trotz deutlicher Überzahl in Ballnähe nicht in den Zweikampf. Toni Jandric wusste dies zu nutzen und markierte die Metternicher Führung (57.). Die bis dato nach vorn recht harmlosen Hausherren gaben sich aber keinesfalls geschlagen. Mica Schneider glich zunächst nach Traumpass von Islam Reggami mit einem satten Schuss aus 16 Metern aus (62.), ehe der Stürmer gänzlich zum Matchwinner wurde.

Mica Schneider ist schon wieder zur Stelle

Nachdem Marcel Ossendorf an Metternichs Keeper Sebastian Zerbe gescheitert war, landete der Ball über Umwege abermals bei Ossendorf, dessen Flanke den Kopf von Schneider zur Westumer 2:1-Führung fand (70.).

In der anschließenden Schlussphase liefen die Gäste dauerhaft an, ließen aber eine Großchance von Yannik Felber (73.) sowie zahlreiche Standards ungenutzt, sodass Westum mit einer leidenschaftlichen Abwehrleistung den ersten Sieg über die Zeit brachte.

„Riesen Lob für die Leistung. Der erste Sieg ist enorm wichtig. Die Jungs haben jetzt die Gewissheit, dass sie nicht nur mithalten, sondern wenn alles passt, sogar gegen die Topteams gewinnen können“, erklärte Lopez. „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, konnten die vielen Ausfälle in der Offensive aber nicht gänzlich kompensieren und haben zwei Traumtore gefangen“, sagte de Sousa.

SG Westum/Löhndorf – FC Metternich 2:1 (0:0)

SG Westum/Löhndorf: Dingel – Gaydos, Ramacher (65. M. Palm), Reggami (90. Gottschalk), Ossendorf, Schneider (80. Fuchs), Weber (72. Marienfeld), Nachtsheim, Lefevre (67. Merken), Schmitz, Wagner.

FC Metternich: Zerbe – Wagner, Hankammer, Felber, Fries, Jandric, Strazzeri (65. Matthes), Brittner (77. Seitz), Wiese (45. Stieffenhofer), Pies (72. Cholewa), Simsek.

Schiedsrichter: Maik Jakima (VfL Oberbieber).

Zuschauer: 60.

Tore: 0:1 Toni Jandric (57.), 1:1, 2:1 Mica Schneider (62., 70.).