Der FC Metternich und der SV Untermosel Kobern lieferten sich ein unterhaltsames Verfolgerduell in der Bezirksliga Mitte. Das bessere Ende hatten auf dem Metternicher Kunstrasen die Gäste, die sich am Ende mit 3:1 (0:0) durchsetzen konnten und dem FC damit Tabellenplatz drei wieder abnahmen.

„Ich versuche, das noch zu realisieren“, rang Germania-Trainer Leo de Sousa kurz nach dem Spiel noch um Worte, „es waren auf jeden Fall Chancen für mindestens zwei Spiele dabei. Und am Ende fehlten dann auch etwas die Körner. Wir hätten wohl ewig weiter spielen können, ohne ein Tor aus dem Spiel heraus zu erzielen.“ Untermosel-Coach Stefan Ostkamp war angetan: „Es war ein wirklich intensives, gutes Spiel, das zu einem offenen Schlagabtausch wurde. Ganz am Ende hatte ich das Gefühl, dass wir ein wenig mehr zu investieren hatten. Chancen waren auf beiden Seiten einige, das Pendel hätte zwischenzeitlich in beide Richtungen ausschlagen können.“

Zwei Pfostentreffer für die Gastgeber in der ersten Hälfte

Die Metternicher hatten Pech im ersten Durchgang bei zwei Pfostentreffern und zu Beginn des zweiten Durchgangs etwas Glück, als Fabian Fries einen Freistoß zum 1:0 direkt verwandeln konnte (49.). Untermosel ließ sich davon kaum beeindrucken, wechselte nach einer Stunde dreifach und zog damit die richtigen Joker. Thomas Kaluza traf nach fünf Minuten auf dem Platz zum 1:1. Weitere fünf Minuten später köpfte der ebenfalls eingewechselte Besnik Alijaj an die Latte. Den Abpraller verwandelte Jannik Schneider zum 1:2. „Immer wieder waren es zweite Bälle, die an die Gäste gingen“, erkannte de Sousa. Es ging nun rauf und runter, die Germania traf ein weiteres Mal das Aluminium und warf am Ende alles nach vorne. Das nutzte Alijaj nach einem Konter in der Nachspielzeit zum 1:3. „Klar, die Joker haben getroffen, aber am Ende war es wieder eine reife Mannschaftsleistung“, lobte Ostkamp. „Man kann sich gegen so einen Gegner Chancenwucher in dieser Form einfach nicht leisten. Das haben wir deutlich vor Augen geführt bekommen“, so de Sousa.

FC Metternich – SV Untermosel Kobern

Metternich: Grube – Wans, Trieb, Brittner (83. Lohmer), Hankammer (90.+3 Elkebir), Wagner, Simsek (60. Jandric), Penk, Toumpan, Pies (70. Felber), Fries.

Untermosel: P. Dötsch – Herold, S. Dötsch (75. Höfer), Brücken, Schneider, Perscheid (60. Kaluza), Jonach (24. Schweikert), Ramaj, C. Dötsch, Neisius (60. Alijaj), Brunner (60. Scherr).

Schiedsrichter: Henning Reif (St. Sebastian).

Zuschauer: 240.

Tore: 1:0 Fabian Fries (49.), 1:1 Thomas Kaluza (65.), 1:2 Jannik Schneider (70.), 1:2 Besnik Alijaj (90.+3).