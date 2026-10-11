Der FC Germania Metternich siegt nach Platzverweis mit 6:2 gegen FC Rot-Weiss Koblenz II. Tim Niemczyk glänzt mit vier Toren. Metternich bleibt Tabellenführer, während Koblenz weiter strauchelt.
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Ausgerechnet ein Platzverweis kurz vor dem Pausenpfiff hat dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte, dem FC Germania Metternich, im Stadtderby gegen die Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz den Weg zum Heimsieg geebnet. Im Elf gegen Elf mühte sich das Team von Trainer Leo de Sousa eine Halbzeit lang gegen das Kellerkind, nur um am Ende, in Unterzahl agierend, doch noch einen 6:2 (1:1)-Kantersieg einzufahren.