Germania spielt gegen Neuwied Metternichs Sieg gegen Primus soll nicht wertlos sein Jan Müller 20.11.2025, 18:06 Uhr

i Wie beim 3:0 gegen Tabellenführer SV Untermosel wollen sich die Fußballer des FC Metternich auch im Heimspiel gegen den HSV Neuwied als Einheit präsentieren. Wolfgang Heil

Der FC Metternich geht nach dem Sieg über Spitzenreiter SV Untermosel selbstbewusst ins Heimspiel gegen den HSV Neuwied. Aber die Germanen stehen auch unter Druck.

Die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich bleiben nach dem wichtigen 3:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter SV Untermosel zumindest dem erweiterten Kreis der Meisterschaftsanwärter erhalten. Nach dem Ende der Hinrunde beträgt der Rückstand zum Spitzenduo, welches vom TuS Mayen komplettiert wird, bei einem weniger absolvierten Spiel acht Punkte.







