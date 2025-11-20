Metternichs Sieg gegen Primus soll nicht wertlos sein

Der FC Metternich geht nach dem Sieg über Spitzenreiter SV Untermosel selbstbewusst ins Heimspiel gegen den HSV Neuwied. Aber die Germanen stehen auch unter Druck.
Lesezeit 2 Minuten
Die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich bleiben nach dem wichtigen 3:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter SV Untermosel zumindest dem erweiterten Kreis der Meisterschaftsanwärter erhalten. Nach dem Ende der Hinrunde beträgt der Rückstand zum Spitzenduo, welches vom TuS Mayen komplettiert wird, bei einem weniger absolvierten Spiel acht Punkte.