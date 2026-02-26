Spitzenreiter TuS Mayen kommt
Metternicher Personalnot ist im Sturm groß
Der TuS Mayen (hier Walid Hanioui am Ball) tritt als Favorit gegen die Metternicher (Roman Wiese im Zweikampf und rechts Elias Trieb) an.
Jörg Niebergall

Nach einer verletzungsgebeutelten Vorbereitungsphase tritt der FC Germania Metternich in der Bezirksliga Mitte zum Jahresauftakt direkt gegen Co-Spitzenreiter TuS Mayen an. Die Personalsorgen sind so groß, dass Innenverteidiger zu Stürmern werden.

Zum Jahresauftakt empfängt der FC Germania Metternich in der Bezirksliga Mitte gleich einmal ein absolutes Topteam der Liga. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gastiert kein Geringerer als Co-Spitzenreiter TuS Mayen auf dem Kunstrasen am Trifter Weg und wird die Elf von FC-Coach Leo de Sousa direkt auf Herz und Nieren prüfen.

