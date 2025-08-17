Dass ein einzelner Moment den Unterschied zwischen dem perfekten Saison- und einem ernüchternden Fehlstart machen kann, wurde im Duell der Fußball-Bezirksliga zwischen dem FC Germania Metternich und der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach deutlich. Während die Metternicher durch einen strittigen Handelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:1 (1:0)-Heimsieg perfekt machten und sich somit den zweiten Sieg im zweiten Spiel sicherten, muss der Bezirksliga-Dino vom Hunsrück weiter auf den ersten Punktgewinn der immer noch jungen Saison warten.

Dabei wäre ein Unentschieden sowohl im Hinblick auf Spielanteile und Spielverlauf das gerechtere Ergebnis gewesen. Torchancen waren eher Mangelware, so kamen die Gäste durch Spielertrainer Simon Peifer in der ersten Halbzeit nur einmal gefährlich im gegnerischen Strafraum zum Abschluss (29.). Auf Metternicher Seite gab es zwar ein paar mehr Möglichkeiten, jedoch verpassten auch Carsten Wans (9.) und Leandro Strazzeri (34.) das 1:0.

Yannik Felber sorgt für Metternicher Führung

Der FC ging aber trotzdem mit einer Führung in die Pause, weil Yannik Felber in der fünften Minute der Nachspielzeit aus rund 23 Metern nicht lange zögerte und per sattem Schuss traf.

Nach dem Seitenwechsel wurde es in den Strafräumen noch ein Stück ruhiger. Der Ausgleichstreffer durch Marvin Schulzki (64.) entstand in Folge eines Freistoßes von Daniel Römer, der an den Pfosten prallte und Schulzki vor die Füße fiel, ansonsten gab es keine weiteren Höhepunkte.

„Ich sehe unseren Sieg, aufgrund der besseren ersten Hälfte, generell als verdient an.“

Metternichs Trainer Leo des Sousa

Es roch bis weit in die Nachspielzeit stark nach Remis, ehe ein Zweikampf zwischen Metternichs Roman Wiese und Mörschbachs Marvin Schulzki zu einer strittigen Elfmeterentscheidung pro Metternich führte. Laut Schiedsrichter Jonas Braun traf Schulzki seinen Gegenspieler Wiese, Gästecoach Peifer sah es aus seiner subjektiven Sicht anders: „Marvin spitzelt ganz klar den Ball weg, mehr nicht.“

Die Entscheidung stand aber – und so schoss Fabien Fries die Germanen in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch zum perfekten Saisonstart. „Gerade in Anbetracht unserer aktuellen Personalsituation sind diese sechs Punkte enorm viel Wert. Das Zustandekommen ist mir da auch vollkommen egal, wenngleich ich unseren Sieg, aufgrund der besseren ersten Hälfte, generell als verdient ansehe. Mit einigen Rückkehrern in der kommenden Woche können wir uns dann auch eher mal auf die Art und Weise, wie wir Siege eigentlich einfahren möchten, konzentrieren“, meinte FC-Trainer Leo de Sousa.

„Wenn wir so weitermachen, werden wir in den nächsten Begegnungen unsere ersten Punkte einfahren.“

Mörschbachs Trainer Simon Peifer

Mörschbachs Peifer zeigte sich dagegen trotz der null Punkte zum Start entspannt: „Drei von vier Halbzeiten waren ordentlich, lediglich in der zweiten Hälfte gegen Augst haben wir schlecht gespielt. Wenn wir so weitermachen, werden wir in den nächsten Begegnungen unsere ersten Punkte einfahren.“

FC Metternich – SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach 2:1 (1:0)

FC Germania Metternich: Zerbe – Wans, Hankammer, Felber (90.+8 Reifferscheid), Fries, Strazzeri (85. Elkebir), Wiese (90.+9 Röder), Trieb, Kimmel (41. Wagner), Seitz (46. Heyer), Vogt.

SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach: Roth – Thiele, Backes, Merg (85. Schneider), Peifer, Römer (80. Elz), Heydorn, Paul (77. Menk), M. Schulzki, Wilhelm, L. Schulzki.

Schiedsrichter: Jonas Braun (Wehr).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Yannik Felber (45+5.), 1:1 Marvin Schulzki (64.) 2:1 Fabien Fries (90.+5, Foulelfmeter).