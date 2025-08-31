Für beide Mannschaften war es das Ende einer harten englischen Woche, aber der FC Metternich hatte beim 7:2-Erfolg gegen die SG Augst die deutlich frischeren Beine.

Nach knappen, wie unglücklichen Niederlagen gegen den TuS Mayen und im Rheinlandpokal gegen den TuS Kirchberg hat sich der FC Germania Metternich in der Fußball-Bezirksliga Mitte den Frust von der Seele geschossen und Aufsteiger SG Augst mit einer 7:2 (2:1)-Packung nach Hause geschickt. Die Gäste, die unter der Woche noch sensationell Rheinlandligist FV Rübenach im Rheinlandpokal mit 6:1 überrollt hatten, mussten dagegen erstmals Lehrgeld zahlen.

Dabei machten die Hausherren schon in der Anfangsphase deutlich, dass man sich vom bisher stark aufspielenden Liganeuling nicht beeindrucken lassen will. Moritz Pies erzielte bereits nach vier Minuten die Führung, die Jeremy Heyer in der 21. Minute auf 2:0 ausbaute.

„Wir hätten schon da den Sack zumachen können, haben Augst aber unnötigerweise im Spiel gehalten.“

Metternichs Trainer Leo de Sousa

„Wir hätten schon da den Sack zumachen können, haben Augst aber unnötigerweise im Spiel gehalten“, suchte Metternichs Trainer Leo de Sousa an einem erfolgreichen Tag ein Haar in der Suppe. Der Augster Maximilian Schneider erzielte in einer unübersichtlichen Aktion den 1:2-Anschlusstreffer, der den Gästen Hoffnung auf ein Comeback machte. Bis zum Pausenpfiff blieb die Begegnung daher vollkommen offen, dies sollte sich zu Beginn der zweiten 45 Minuten aber schnell ändern.

Ein Doppelschlag von Leandro Strazzeri per Flachschuss (47.) und Roman Wiese (52.) binnen fünf Minuten zum 4:1 für die Germania entschieden die Partie schon vor der Stundenmarke. Im Anschluss zeigte Fabien Fries zum wiederholten Male seine Freistoßkünste und erhöhte auf 5:1 (66.), zudem schraubten Yannik Felber (71.) und Pies (81.) das Ergebnis in die Höhe.

„Metternich war in der zweiten Halbzeit mindestens eine Klasse besser und darüber hinaus äußerst effektiv. Man hat bei uns die müden Beine vom Pokalspiel deutlich gemerkt.“

Robin Reifenberg, Spielertrainer der SG Augst

Für die SG Augst, die im zweiten Durchgang in alle Einzelteile zerfiel, betrieb Lennox Simon mit dem 2:7 lediglich Ergebniskosmetik (74.). Der Augster Spielertrainer Robin Reifenberg wusste die Klatsche einzuschätzen und sagte: „Metternich war in der zweiten Halbzeit mindestens eine Klasse besser und darüber hinaus äußerst effektiv. Man hat bei uns die müden Beine vom Pokalspiel deutlich gemerkt, der Gegner hatte uns allerdings auch in puncto Erfahrung vieles voraus.“ Germanen-Coach de Sousa zeigte sich dagegen hochzufrieden: „Abgesehen von der kurzen Auszeit vor der Halbzeit war das heute eine richtig starke Leistung. Das Spiel hätte nach dem 1:2 kippen können, wir sind aber ruhig geblieben und haben nach der Pause ein Feuerwerk gezündet.“

FC Metternich – SG Augst 7:2 (2:1)

FC Germania Metternich: Zerbe – Wans, Hankammer, Felber, Fries, Strazzeri (61. Brittner), Wiese (81. Röder), Kimmel (69. Jandric), Pies, Simsek (53. Vogt), Heyer (43. Wagner).

SG Augst: Gleis – Frantz (59. Simon), Alscheid (53. Walker), Marzi, Dillschnitter, Brendler, Haas, Schneider (71. Knopp), Christ, Reifenberg (63. Jeganathan), Stieben (22. Bejaoui).

Schiedsrichter: Julian Hoß (Gebhardshain).

Zuschauer: 191.

Tore: 1:0 Moritz Pies (4.), 2:0 Jeremy Heyer (21.), 2:1 Maximilian Schneider (30.), 3:1 Leandro Strazzeri (47.), 4:1 Roman Wiese (52.), 5:1 Fabien Fries (66.), 6:1 Yannik Felber (71.), 6:2 Lennox Simon (74.), 7:2 Pies (81.).