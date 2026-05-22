Nach 3:0 im Hinspiel gegen SVU Metternich will verkaterten Meister erneut ärgern Daniel Fischer, Jan Müller 22.05.2026, 12:27 Uhr

i Wie hier im Hinspiel möchte Jeremy Heyer (am Ball) den SV Untermosel ärgern. 3:0 ging das Hinspiel in Metternich damals aus. Wolfgang Heil

Im letzten Bezirksligaspiel erwartet der SV Untermosel den FC Metternich. Spannung ist garantiert: Der verkaterte Meister trifft auf ein seit zehn Spielen ungeschlagenes Team. Ein würdiger Saisonabschluss steht bevor.

Bezirksligameister SV Untermosel verabschiedet sich am Sonntagnachmittag (15 Uhr)mit einem Topspiel in Richtung Rheinlandliga. Am letzten Spieltag ist der Tabellendritte FC Metternich zu Gast an der Mosel. Zum Abschluss einer fulminanten Saison, die bereits drei Spieltage vor dem Saisonende im direkten Duell gegen den TuS Mayen die Rückkehr in die Rheinlandliga nach 40 Jahren Abstinenz mit sich brachte, steht für den SV Untermosel noch einmal ...







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