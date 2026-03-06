Nach 1:5-Klatsche gegen Mayen Metternich will gegen Augst Wiedergutmachung betreiben Jan Müller 06.03.2026, 15:03 Uhr

Nach dem desaströsen 1:5 gegen den TuS Mayen möchte das Team von Trainer Leo de Sousa Wiedergutmachung betreiben. Doch am Sonntag wartet auf den FC Germania Metternich die beste Offensive der Liga.

Der neunte Tabellenplatz ist nicht der Anspruch, den der traditionsreiche FC Germania Metternich vor der Saison an sich selbst gestellt hat, und doch ist dieser aktuell die bittere Realität in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen den TuS Mayen (1:5) sinnt das Team von Trainer Leo de Sousa kaum verwunderlich auf Wiedergutmachung.







