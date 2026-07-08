Umbruch in Rübenach Metternich will ganz oben angreifen Jan Müller 08.07.2026, 13:45 Uhr

i Damir Mrkalj (rechts, stehend), wird in der kommenden Saison wieder als Spielertrainer für Mendig agieren. Jörg Niebergall

Der Start der Bezirksliga Mitte rückt immer näher: Ein Blick auf die Mannschaften aus Oberzissen, Metternich, Mendig und Rübenach.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte bereiten sich die Teams auf den Saisonstart vor. Dabei müssen sich die Mannschaften aus Oberzissen, Mendig, Rübenach und Metternich ähnlichen Herausforderungen stellen. Oberzissen will mit neuem Elan in die Spielzeit starten﻿ Den Klassenerhalt hatte der SV Oberzissen in der vergangenen Saison schon einige Spieltage vor Schluss in der Tasche, wodurch auch die Planungen für die Spielzeit 2026/27 frühzeitig ...







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