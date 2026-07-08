Der Start der Bezirksliga Mitte rückt immer näher: Ein Blick auf die Mannschaften aus Oberzissen, Metternich, Mendig und Rübenach.
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In der Fußball-Bezirksliga Mitte bereiten sich die Teams auf den Saisonstart vor. Dabei müssen sich die Mannschaften aus Oberzissen, Mendig, Rübenach und Metternich ähnlichen Herausforderungen stellen.
Oberzissen will mit neuem Elan in die Spielzeit starten
Den Klassenerhalt hatte der SV Oberzissen in der vergangenen Saison schon einige Spieltage vor Schluss in der Tasche, wodurch auch die Planungen für die Spielzeit 2026/27 frühzeitig ...