FC gastiert in Mörschbach Metternich will die letzten Kraftreserven mobilisieren Jan Müller 27.11.2025, 11:52 Uhr

i In der Hunsrücker Kälte noch einmal zusammenraufen und die letzten Kraftreserven mobilisieren wollen die Fußballer des FC Metternich. Jörg Niebergall

Nach dem Spielabbruch gegen Neuwied geht es für die Metternicher Fußballer mit einem Auswärtsspiel im Hunsrück weiter. Die Partie in Mörschbach ist derzeit nicht gefährdet.

Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga Mitte stehen beim FC Germania Metternich vor der Winterpause noch zwei Partien auf dem Programm. Bevor die Elf von Trainer Leo de Sousa am 7. Dezember das Nachholspiel bei Lokalrivale Anadolu Koblenz bestreitet, gastieren die Germanen an diesem Sonntag (14.







