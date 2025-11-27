Metternich will die letzten Kraftreserven mobilisieren

Nach dem Spielabbruch gegen Neuwied geht es für die Metternicher Fußballer mit einem Auswärtsspiel im Hunsrück weiter. Die Partie in Mörschbach ist derzeit nicht gefährdet.
Lesezeit 1 Minute
Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga Mitte stehen beim FC Germania Metternich vor der Winterpause noch zwei Partien auf dem Programm. Bevor die Elf von Trainer Leo de Sousa am 7. Dezember das Nachholspiel bei Lokalrivale Anadolu Koblenz bestreitet, gastieren die Germanen an diesem Sonntag (14.