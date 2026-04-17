Oberwinter kommt Metternich will den sechsten Sieg in Folge Jan Müller 17.04.2026, 11:55 Uhr

i Voller Einsatz im Saisonendspurt: Jeremy Heyer (links) vom FC Metternich steht derzeit mit seinem Team auf Rang drei. Wolfgang Heil

Der FC Germania Metternich will seine Siegesserie gegen den TuS Oberwinter ausbauen. Trainer Leo de Sousa plant bereits künftige Verstärkungen.

Der FC Germania Metternich möchte in der Fußball-Bezirksliga Mitte das halbe Dutzend vollmachen und im Heimspiel am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gegen die Gäste des TuS Oberwinter den sechsten Sieg in Folge eintüten. Die Erfolgsserie hat das Team von Trainer Leo de Sousa in den letzten Wochen aus dem Niemandsland der Tabelle bis auf Rang drei gespült.







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