Schlusslicht Urbar empfängt den FC Germania Metternich, der nach zwei Siegen in Folge eine Serie starten will. Doch deren Trainer Leo de Sousa mahnt vor falscher Überheblichkeit.
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Auch die theoretischen Chancen des FC Urbar auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte schwinden. Vier Partien, vier Niederlagen, 21 Gegentore im neuen Jahr – es ist dieser Tage viel Durchhaltevermögen gefragt. Am Sonntag (15 Uhr) kommt nun der FC Metternich, ein Derby, das aber zumindest etwas positivere Erinnerungen weckt: Bereits zwei Mal begegneten sich die Teams in dieser Saison.