Urbars Abstieg rückt näher Metternich will den dritten Sieg in Serie Lutz Klattenberg, Jan Müller 27.03.2026, 13:00 Uhr

i Urbars Rinor Berbatovci (rotes Trikot) versucht seinen Gegenspieler im Spiel gegen Neuwied zu stellen. Am Ende setzte es eine 2:6-Niederlage. Gegen den kommenden Gegner Metternich soll es nach Möglichkeit besser laufen. René Weiss

Schlusslicht Urbar empfängt den FC Germania Metternich, der nach zwei Siegen in Folge eine Serie starten will. Doch deren Trainer Leo de Sousa mahnt vor falscher Überheblichkeit.

Auch die theoretischen Chancen des FC Urbar auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte schwinden. Vier Partien, vier Niederlagen, 21 Gegentore im neuen Jahr – es ist dieser Tage viel Durchhaltevermögen gefragt. Am Sonntag (15 Uhr) kommt nun der FC Metternich, ein Derby, das aber zumindest etwas positivere Erinnerungen weckt: Bereits zwei Mal begegneten sich die Teams in dieser Saison.







Artikel teilen

Artikel teilen