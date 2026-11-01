Germania gewinnt mit 4:1 Metternich versetzt Rübenach einen Tiefschlag Emily Klinkner 01.11.2026, 10:25 Uhr

i Der FC Metternich (blaue Trikots) in Überzahl: Beim Derby in Rübenach dominierte die Germania und gewann das Spitzenspiel der Bezirksliga Mitte mit 4:1. Jörg Niebergall

Im spannenden Koblenzer Derby der Bezirksliga Mitte triumphierte der FC Germania Metternich mit 4:1 über den FVR Rübenach. Metternich bleibt damit an der Tabellenspitze, nun drei Punkte vor Rübenach.

Im Koblenzer Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der FC Germania Metternich den FVR Rübenach mit 4:1 (1:0) geschlagen. Damit bleibt der FC an der Tabellenspitze und lässt Rübenach mit drei Punkten weniger hinter sich. „Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft“, freute sich FC-Trainer Leo de Sousa.







Artikel teilen

Artikel teilen