Im spannenden Koblenzer Derby der Bezirksliga Mitte triumphierte der FC Germania Metternich mit 4:1 über den FVR Rübenach. Metternich bleibt damit an der Tabellenspitze, nun drei Punkte vor Rübenach.
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Im Koblenzer Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der FC Germania Metternich den FVR Rübenach mit 4:1 (1:0) geschlagen. Damit bleibt der FC an der Tabellenspitze und lässt Rübenach mit drei Punkten weniger hinter sich. „Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft“, freute sich FC-Trainer Leo de Sousa.