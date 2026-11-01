Germania gewinnt mit 4:1
Metternich versetzt Rübenach einen Tiefschlag
Der FC Metternich (blaue Trikots) in Überzahl: Beim Derby in Rübenach dominierte die Germania und gewann das Spitzenspiel der Be
Der FC Metternich (blaue Trikots) in Überzahl: Beim Derby in Rübenach dominierte die Germania und gewann das Spitzenspiel der Bezirksliga Mitte mit 4:1.
Jörg Niebergall

Im spannenden Koblenzer Derby der Bezirksliga Mitte triumphierte der FC Germania Metternich mit 4:1 über den FVR Rübenach. Metternich bleibt damit an der Tabellenspitze, nun drei Punkte vor Rübenach.

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Im Koblenzer Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der FC Germania Metternich den FVR Rübenach mit 4:1 (1:0) geschlagen. Damit bleibt der FC an der Tabellenspitze und lässt Rübenach mit drei Punkten weniger hinter sich. „Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft“, freute sich FC-Trainer Leo de Sousa.
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