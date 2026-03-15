In der Bezirksliga Mitte triumphiert Germania Metternich trotz Personalnot mit 3:1 über Westum/Löhndorf, das weiter im Tabellenkeller steckt. Jeremy Heyer glänzt mit einem Doppelpack.
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Sowohl der FC Germania Metternich als auch die Gäste der SG Westum/Löhndorf hatten bei ihrem Aufeinandertreffen am Sonntagnachmittag in der Bezirksliga Mitte mit einigen Personalproblemen zu kämpfen. Letztlich kamen die Hausherren damit besser zurecht und erspielten so einen ungefährdeten 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den Tabellenvierzehnten von der Ahr.