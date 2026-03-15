Große Personalnot Metternich und Westum duellieren sich mit Rumpfkadern Jan Müller 15.03.2026, 20:19 Uhr

i Der FC Germania Metternich konnte sich am Ende gegen Westum auch durch zwei Tore von Jeremy Heyer (ganz rechts) durchsetzen. Wolfgang Heil

In der Bezirksliga Mitte triumphiert Germania Metternich trotz Personalnot mit 3:1 über Westum/Löhndorf, das weiter im Tabellenkeller steckt. Jeremy Heyer glänzt mit einem Doppelpack.

Sowohl der FC Germania Metternich als auch die Gäste der SG Westum/Löhndorf hatten bei ihrem Aufeinandertreffen am Sonntagnachmittag in der Bezirksliga Mitte mit einigen Personalproblemen zu kämpfen. Letztlich kamen die Hausherren damit besser zurecht und erspielten so einen ungefährdeten 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den Tabellenvierzehnten von der Ahr.







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