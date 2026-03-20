Sieg und Niederlage im Wechsel Metternich sucht gegen TuS Ahbach die Konstanz Jan Müller 20.03.2026, 17:16 Uhr

i Jeremy Heyer vom FC Germania Metternich sucht zusammen mit seinem Team die Konstanz. René Weiss

Fußball-Bezirksliga Mitte: Kann der FC Germania Metternich gegen TuS Ahbach die Konstanz finden? Zwei Siege in Folge gelangen dem FC zuletzt im Oktober.

Welches Gesicht zeigt der FC Germania Metternich an diesem Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte? Am Sonntagnachmittag empfängt das Team von Trainer Leo de Sousa um 15 Uhr die Gäste des TuS Ahbach auf dem heimischen Kunstrasen am Trifter Weg und will gegen den Tabellenzehnten endlich noch einmal einen Sieg aus der Vorwoche bestätigen.







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