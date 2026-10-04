Ausgerechnet im Topspiel gegen Verfolger FC Metternich hat es die SG Augst erwischt. Ihre zweite Saisonniederlage kostete die Westerwälder nicht nur die Tabellenführung in der Bezirksliga Mitte, sondern fiel zugleich überraschend deftig aus.
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Im Topspiel der Bezirksliga Mitte unterlag die SG Augst Eitelborn dem Tabellenzweiten FC Metternich mit 1:5 (1:4) deutlich und musste die Tabellenführung an die Gäste abgeben. Metternich war als Angstgegner angereist – auch in der vergangenen Saison kassierten die Westerwälder zwei deftige Niederlagen –, führte schon nach nicht mal 20 Minuten klar mit 3:0 und erwies sich als Spaßbremse für den stimmungsvollen Augst-Anhang.