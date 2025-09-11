Für den FC Metternich steht in der Bezirksliga Mitte eine lange Auswärtsfahrt auf dem Programm. Nach der Niederlage in Westum will die Germania beim TuS Ahbach wieder in die Erfolgsspur zurück.

Für den FC Germania Metternich steht am Wochenende die weiteste Auswärtsfahrt der Saison auf dem Programm. Am Samstagabend (19.45 Uhr) muss das Team von Trainer Leo de Sousa etwas mehr als 80 Kilometer zurücklegen, um nach rund einer Stunde Fahrtzeit in Üxheim-Leudersdorf beim dort beheimateten TuS Ahbach anzukommen. Der Exot der Fußball-Bezirksliga Mitte war in den vergangenen zwei Spielzeiten der West-Staffel zugeordnet und ist demnach nicht nur für de Sousa eine große Unbekannte.

„Tatsächlich gab es bislang keinerlei Berührungspunkte zwischen Ahbach und dem FC Metternich. Wir haben uns Informationen eingeholt und auch deren letzte Begegnung bei der SG Augst beobachtet und wissen in etwa, was auf uns zukommen wird. Ich rechne mit ehrlichem Fußball, viel Kampf und langen Bällen“, sagt de Sousa. Die Germanen selbst mussten in der Vorwoche einen herben Dämpfer hinnehmen. Beim bis dato noch sieglosen Aufsteiger SG Westum/Löhndorf gab der FC eine Führung noch aus der Hand und verlor am Ende mit 1:2.

„Bei uns merkt man, dass uns derzeit viele Unterschiedsspieler, die das eins gegen eins können und suchen, nicht zur Verfügung stehen.“

Metternichs Trainer Leo de Sousa

Als Rückfall in die letzte Saison will de Sousa die Niederlage aber nicht bewerten: „Die Leistung war grundsätzlich in Ordnung, Westum hat allerdings aus wenig viel gemacht. Bei uns merkt man dagegen, dass uns derzeit viele Unterschiedsspieler, die das eins gegen eins können und suchen, nicht zur Verfügung stehen.“ Die Liste derer ist bei den Metternichern in der Tat lang, so werden auch am Samstagabend wichtige Akteure wie Kubilay Toumpan, Jeremy Heyer und Dennis Penk fehlen. Roman Wiese, der in der Vorwoche gegen Westum mit muskulären Problemen bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden musste, wird ebenfalls nicht auflaufen können. „Wir hoffen, dass es nur eine Zerrung und kein Muskelfaserriss ist, da Roman zu einem wichtigen Stammspieler geworden ist“, erklärt de Sousa, der immerhin wieder auf seinen Abwehrchef Carsten Wans zurückgreifen kann.