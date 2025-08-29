Starke Leistung im Bezirksliga-Spitzenspiel in Mayen und im Rheinlandpokal gegen Kirchberg täuschen nicht darüber hinweg, dass der FC Metternich zweimal in Folge verloren hat – nun steht das Heimspiel gegen die SG Augst an.

Nach dem Pokal-Aus ist vor dem nächsten Meisterschaftsspiel. Die Bezirksliga-Fußballer des FC Germania Metternich haben nur wenige Tage Zeit, die unglückliche 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen den TuS Kirchberg im Rheinlandpokal zu verdauen, denn schon am Sonntagnachmittag (15 Uhr) empfängt das Team von Trainer Leo de Sousa den stark aufspielenden Aufsteiger SG Augst auf dem heimischen Kunstrasen am Trifter Weg.

Während sich die Germanen im Pokal dem Rheinlandligisten TuS Kirchberg trotz starker Leistung geschlagen geben mussten, überrollte der kommende Gegner mit dem FV Rübenach ebenfalls einen klassenhöheren Gegner. 6:1 hieß es am Ende für die SG Augst, die damit nicht nur den Einzug in die dritte Runde gebucht hat, sondern auch eine ganze Menge an zusätzlichem Selbstvertrauen tankte.

Metternichs Trainer Leo de Sousa über die SG Augst

„Das ist ein sehr gutes Team, welches sowohl über eine mannschaftliche Geschlossenheit, aber auch starke Individualisten verfügt. Ich hatte die Augst bereits vor der Saison zu den Mannschaften gezählt, die in der Saison für eine Überraschung sorgen können“, sagt de Sousa.

Metternicher haben 120 Minuten in den Knochen

Bei allem Respekt vor der bevorstehenden Aufgabe ist de Sousa aber auch von seinem Team überzeugt. Zwei Siegen zum Auftakt in der Liga folgte eine knappe Pleite im Spitzenspiel gegen Mayen, zudem nun die gute Performance beim Pokal-Aus gegen Kirchberg – de Sousa ist mit dem Abschneiden in den bisherigen Pflichtspielen zufrieden und sagt: „Ich habe selten so unverdient verloren wie am Mittwoch. Wenn wir es schaffen, eine ähnliche Leistung am Sonntag abzurufen, bin ich mir sicher, dass wir die Punkte in Metternich halten können. Ein Faktor wird jedoch sicherlich sein, dass wir 120 Minuten in den Knochen haben und wir derzeit nicht die Menge an Spielern haben, um zu rotieren.“