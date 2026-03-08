Lethargische SG Augst verliert Metternich macht Heimpackung mit 7:3-Erfolg vergessen Klaus Sackenheim 08.03.2026, 21:59 Uhr

i Gleich sieben Mal hatten die Spieler des FC Metternich (in Blau) bei ihrem Auswärtssieg Grund zu jubeln. Durch den 7:3-Auswärtserfolg in Simmern ließen sie bei den Gastgebern um Paul Marzi (links in Rot) hängende Köpfe zurück. Andreas Hergenhahn

Zwei unterschiedliche Gesichter präsentierte die SG Augst und der FC Metternich im Gegensatz zur Vorwoche. Während die Hausherren nicht an den Erfolg von vor sieben Tagen anknüpfen konnten, machten die Gäste einiges gut. Ein wahres Spektakel.

Zwei starke, torhungrige Sturmreihen trafen auf schwache und viel zu oft indisponierte Abwehrkräfte: Die logische Folge am Sonntagnachmittag auf Simmerns Kunstrasenplatz waren genau wie in der Vorwoche an gleicher Stelle zehn Tore und ein erneutes Fußball-Spektakel.







