Zwei unterschiedliche Gesichter präsentierte die SG Augst und der FC Metternich im Gegensatz zur Vorwoche. Während die Hausherren nicht an den Erfolg von vor sieben Tagen anknüpfen konnten, machten die Gäste einiges gut. Ein wahres Spektakel.
Lesezeit 2 Minuten
Zwei starke, torhungrige Sturmreihen trafen auf schwache und viel zu oft indisponierte Abwehrkräfte: Die logische Folge am Sonntagnachmittag auf Simmerns Kunstrasenplatz waren genau wie in der Vorwoche an gleicher Stelle zehn Tore und ein erneutes Fußball-Spektakel.