Startelf-Debüt von Max Werner Metternich-Junior glänzt mit drei Torbeteiligungen Jan Müller 22.03.2026, 20:15 Uhr

i Die Germanen aus Metternich haben Grund zu jubeln: Zwei Siege in Folge sind eine Premiere in diesem Jahr für die FC-Akteure. Andreas Hergenhahn

Kantersieg in der Bezirksliga Mitte: Der FC Germania Metternich triumphiert mit einem beeindruckenden 7:2 gegen TuS Ahbach. Nachwuchstalent Max Werner glänzt mit drei Torbeteiligungen.

Wir können anscheinend nur in Extremen„, gab der Trainer des FC Germania Metternich, Leo de Sousa, nach dem 7:2 (2:0)-Kantersieg gegen den TuS Ahbach mit einem Augenzwinkern zu. Nachdem sich bei den Metternichern zuletzt in der Bezirksliga Mitte Sieg und Niederlage fast schon turnusmäßig abwechselten, gelangen dem FC beim zweiten Sieg in Folge bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr sieben Tore.







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