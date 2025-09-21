Germania besiegt Schlusslicht Metternich ist überrascht von Urbars bester Leistung Jan Müller 21.09.2025, 20:46 Uhr

i Mehr Gegenwehr als erwartet leisteten die Fußballer des FC Urbar (rote Trikots) bei ihrer 0:1-Niederlage in Metternich. Jörg Niebergall

Das war knapper als erwartet: Der favorisierte FC Metternich rettete sich gerade so mit einem 1:0 gegen das noch punktlose Schlusslicht FC Urbar über die Runden.

Die Freude über den Sieg hielt sich auf der einen Seite in Grenzen, dem Unterlegenen machte die Niederlage hingegen Mut für die kommenden Aufgaben: Das Duell der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem FC Germania Metternich und Schlusslicht FC Urbar ging mit dem erwartungsgemäßen Heimerfolg der Germanen zu Ende, beim 1:0 (1:0)-Sieg der Hausherren waren es aber die Gäste, die nicht nur haarscharf am ersten Punktgewinn vorbeischrammten, sondern ...







