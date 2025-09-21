Germania besiegt Schlusslicht 
Metternich ist überrascht von Urbars bester Leistung
Mehr Gegenwehr als erwartet leisteten die Fußballer des FC Urbar (rote Trikots) bei ihrer 0:1-Niederlage in Metternich.
Jörg Niebergall

Das war knapper als erwartet: Der favorisierte FC Metternich rettete sich gerade so mit einem 1:0 gegen das noch punktlose Schlusslicht FC Urbar über die Runden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Freude über den Sieg hielt sich auf der einen Seite in Grenzen, dem Unterlegenen machte die Niederlage hingegen Mut für die kommenden Aufgaben: Das Duell der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem FC Germania Metternich und Schlusslicht FC Urbar ging mit dem erwartungsgemäßen Heimerfolg der Germanen zu Ende, beim 1:0 (1:0)-Sieg der Hausherren waren es aber die Gäste, die nicht nur haarscharf am ersten Punktgewinn vorbeischrammten, sondern ...

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport