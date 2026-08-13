Germania hungrig auf Erfolg Metternich ist der klare Favorit gegen Mülheim-Reserve Jan Müller 13.08.2026, 15:19 Uhr

i Der Metternicher Leon Reifferscheid (gelbes Trikot, am Ball) im Auftaktspiel gegen Güls. Am Ende gewannen die Germanen mit 2:1. René Weiss

Meisterschaftsfavorit Metternich will gegen die Oberligareserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich an die Leistung aus dem Auftaktsieg gegen Güls anknüpfen.

. Während für die einen im zweiten Ligaspiel das zweite Lokalduell auf dem Programm steht, starten die anderen mit Verspätung in die neue Bezirksligasaison. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) empfängt der FC Germania Metternich, der in der Vorwoche mit einem 2:1-Derbysieg gegen Aufsteiger BSC Güls einen Einstand nach Maß feiern konnte.







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