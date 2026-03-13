Fußball-Bezirksliga Mitte: Nach einer 0:2-Pleite gegen Neuwied hofft Germania Metternich auf Wiedergutmachung. Trainer de Sousa will mit jungen Talenten Platz drei anpeilen, trotz verletzungsbedingter Umstellungen.
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Der FC Germania Metternich sucht weiter nach der Konstanz und steckt deswegen weiter im Niemandsland der Fußball-Bezirksliga Mitte fest. Nach der ernüchternden 0:2-Niederlage im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den HSV Neuwied empfangen die Germanen am Sonntag (15 Uhr) mit der SG Westum/Löhndorf erneut einen abstiegsbedrohten Gegner.