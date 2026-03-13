FC empfängt Westum/Löhndorf Metternich hofft auf doppelte Wiedergutmachung Jan Müller 13.03.2026, 14:49 Uhr

i Symbolbild dpa

Fußball-Bezirksliga Mitte: Nach einer 0:2-Pleite gegen Neuwied hofft Germania Metternich auf Wiedergutmachung. Trainer de Sousa will mit jungen Talenten Platz drei anpeilen, trotz verletzungsbedingter Umstellungen.

Der FC Germania Metternich sucht weiter nach der Konstanz und steckt deswegen weiter im Niemandsland der Fußball-Bezirksliga Mitte fest. Nach der ernüchternden 0:2-Niederlage im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den HSV Neuwied empfangen die Germanen am Sonntag (15 Uhr) mit der SG Westum/Löhndorf erneut einen abstiegsbedrohten Gegner.







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