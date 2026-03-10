FC empfängt HSV Neuwied
Metternich hat den dritten Platz immer noch im Blick
Hier sieht es im Hinspiel im November zwischen dem FC Metternich (in Blau) und dem HSV Neuwied noch gut aus, aber dann schneite es und das Spiel wurde abgebrochen. An diesem Mittwoch wird es nun auf dem Kunstrasenplatz am Trifter Weg nachgeholt.
Jörg Niebergall

Fußball in der Bezirksliga Mitte: Der FC Metternich strebt nach einem 7:3-Kantersieg die Top 3 an. Doch der Abstiegskandidat Neuwied kämpft um jeden Punkt. Ein spannendes Duell um Punkte und Prestige erwartet die Zuschauer.

Am Mittwochabend (20 Uhr) hat der FC Germania Metternich die Möglichkeit, im Wiederholungsspiel gegen den Heimatsportverein Neuwied den Anschluss ans obere Tabellendrittel der Fußball-Bezirksliga Mitte wiederherzustellen. Der erste Versuch im November des vergangenen Jahres musste nach rund einer Stunde beim Stand von 0:0, wegen einsetzenden Schneefalls, abgebrochen werden.

