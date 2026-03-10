Fußball in der Bezirksliga Mitte: Der FC Metternich strebt nach einem 7:3-Kantersieg die Top 3 an. Doch der Abstiegskandidat Neuwied kämpft um jeden Punkt. Ein spannendes Duell um Punkte und Prestige erwartet die Zuschauer.
Lesezeit 2 Minuten
Am Mittwochabend (20 Uhr) hat der FC Germania Metternich die Möglichkeit, im Wiederholungsspiel gegen den Heimatsportverein Neuwied den Anschluss ans obere Tabellendrittel der Fußball-Bezirksliga Mitte wiederherzustellen. Der erste Versuch im November des vergangenen Jahres musste nach rund einer Stunde beim Stand von 0:0, wegen einsetzenden Schneefalls, abgebrochen werden.