Ein Derby steigt am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz am Trifter Weg: Der FC Metternich empfängt den SV Weitersburg.
Der FC Germania Metternich befindet sich als Tabellendritter der Fußball-Bezirksliga Mitte weiter auf Lauerstellung. Nach der ärgerlichen Niederlage beim SV Oberzissen ist der Abstand auf die beiden Topteams TuS Mayen und SV Untermosel zwar auf fünf Punkte angewachsen, da sich die beiden Erstplatzierten an diesem Samstag jedoch im direkten Duell die Punkte gegenseitig wegnehmen werden, können die Germanen den Rückstand wieder verkürzen.