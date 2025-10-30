FC erwartet SV Weitersburg Metternich geht ohne Schlüsselspieler Fries ins Derby Daniel Fischer, Jan Müller 30.10.2025, 14:38 Uhr

i Nach der Niederlage in Oberzissen geht es für die Metternicher Fußballer (in Blau) zu Hause mit einem Derby weiter: Die Germania empfängt den SV Weitersburg. Jörg Niebergall

Ein Derby steigt am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz am Trifter Weg: Der FC Metternich empfängt den SV Weitersburg.

Der FC Germania Metternich befindet sich als Tabellendritter der Fußball-Bezirksliga Mitte weiter auf Lauerstellung. Nach der ärgerlichen Niederlage beim SV Oberzissen ist der Abstand auf die beiden Topteams TuS Mayen und SV Untermosel zwar auf fünf Punkte angewachsen, da sich die beiden Erstplatzierten an diesem Samstag jedoch im direkten Duell die Punkte gegenseitig wegnehmen werden, können die Germanen den Rückstand wieder verkürzen.







