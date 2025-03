Nach zwei Niederlagen in Folge will Fußball-Bezirksligist FV Rübenach bei der SG Maifeld-Elztal den ersten Sieg nach der Winterpause holen. Den überraschenden Erfolg in Rübenach will der SV Anadolu im Heimspiel gegen Emmelshausen vergolden. Ein Bruderduell gibt es in Rheinböllen, wenn Metternich mit Trainer Leo de Sousa auf seinen Bruder Rafael trifft, der Rheinböllen trainiert.

SG Maifeld-Elztal – FV Rübenach Fr., 20 Uhr

Auf der sogenannten „Elztaler Alm“ herrscht besonders freitags unter Flutlicht immer eine besondere Atmosphäre. „Uns ist schon klar, wie schwer die Aufgabe am Freitag wird, aber wenn wir auf Platz zwei bleiben wollen, ist ein Sieg fast Pflicht“, meint Rübenachs Trainer Benedikt Lauer, der mit seinem Team einen schlechten Beginn nach der Winterpause hatte und in Mendig sowie gegen Anadolu verlor. „Leider fehlt uns in der wichtigen Partie Angreifer Philipp Pitkowski, aber wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, dann haben wir gute Chancen, den Platz als Sieger verlassen zu können“, hofft Lauer.

TuS Rheinböllen – FC Metternich So., 14.45 Uhr

Zwei Siege nach der Winterpause haben das Selbstvertrauen in Metternich gestärkt. Voller Zuversicht fährt Metternich nun nach Rheinböllen. Dort trifft die Germania nicht nur auf Rafael Sousa als Trainer der Hunsrücker, sondern auch auf Abwehrspieler Ricardo Sousa. Beide sind Brüder von Metternichs Trainer Leo de Sousa. „Wir haben das Hinspiel verloren und wollen es diesmal besser machen. Uns fehlen zwar fünf Spieler wegen Urlaub, Verletzung und Krankheit, aber das sind wir gewohnt“, sagt Leo de Sousa.

SV Eintracht Mendig – SV Weitersburg So., 15 Uhr

Aus Emmelshausen kehrte Spitzenreiter Mendig mit einer Niederlage nach Hause, deshalb soll das Heimspiel gegen Weitersburg unbedingt gewonnen werden, um die gute Ausgangsposition zu erhalten. Mit zwei Siegen in Folge fährt jedoch Weitersburg selbstbewusst in die Eifel. „Wir freuen uns auf das Spiel und wir können ohne Druck an die Aufgabe gehen. Der Druck liegt bei Mendig“, sagt Weitersburgs Trainer David Koca und ergänzt: „Respekt vor Mendig haben wir schon, aber wir sehen auch unsere Chance auf ein gutes Abschneiden.“

SV Untermosel – SV Oberzissen So., 15 Uhr

Zwei Siege nach der Winterpause holte Aufsteiger Untermosel. Im Heimspiel gegen Oberzissen wollen die Moselaner möglichst nachlegen. „Beim Erfolg in Oberwinter hatten wir auch das nötige Spielglück und die Mannschaft kämpfte mit enormer Leidenschaft. Wenn wir diese Leidenschaft auch gegen Oberzissen an den Tag legen, haben wir gute Chancen, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden“, sagt SVU-Trainer Tobias Wirtz. Wie die Aufstellung am Sonntag aussehen wird, ist allerdings noch völlig offen, denn beim SVU gibt es noch einige angeschlagene Spieler und Wirtz weiß nicht, ob sie am Sonntag einsatzfähig sein werden. Kein Grund für Wirtz allerdings, den Kopf in den Sand zu stecken. „Unser Kader ist groß genug und wir werden gegen Oberzissen auf jeden Fall eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen.“

SV Anadolu Koblenz – TSV Emmelshausen So., 15 Uhr

„Der unerwartete Erfolg in Rübenach hat bei Anadolu Zuversicht aufkommen lassen, das auch gegen Emmelshausen ein Sieg möglich ist. Allerdings hat Emmelshausen am vergangenen Wochenende Spitzenreiter Mendig geschlagen, Anadolu ist also gewarnt. „Wir müssen mit der gleichen Leidenschaft wie in Rübenach auftreten, sonst kann es ein böses Erwachen für meine Mannschaft geben. In Emmelshausen haben wir das Hinspiel verloren, wir wissen schon, was uns erwartet. Wenn du jedoch in der Spitzengruppe bleiben willst, musst du solche Spiele gewinnen“, fordert Anadolus Trainer Dzenis Ramovic. Bei Anadolu gehört Besnik Mamuti nach seiner Sperre wieder zum Kader.

SG Mülheim-Kärlich II – Ahrweiler BC II So., 12 Uhr

Die einzigen zwei Reservemannschaften der Bezirksliga Mitte treffen am Sonntag im Mülheim-Kärlicher Sportzentrum aufeinander. Beide Mannschaften sind stark abstiegsgefährdet und brauchen unbedingt Punkte. Wobei die Gastgeber abgeschlagen das Schlusslicht bilden und das Erreichen des Klassenverbleibes fast einem kleinen Wunder gleichkommen würde.