Am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) gastiert der Tabellenführer Metternich beim SV Binningen, jedoch mit geschwächter Bank. Dem Wunsch des FC nach einer Verlegung konnte aufgrund von fehlenden Flutlichtern nicht nachgegangen werden.
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Die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich betreten am siebten Spieltag Neuland und gastieren bereits am späten Samstagnachmittag beim Aufsteiger SV Binningen. Die etwas ungewöhnliche Anstoßzeit um 16.30 Uhr ist mit einer fehlenden Flutlichtanlage begründet.