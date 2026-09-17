Keine Verlegung möglich Metternich droht in Binningen zweistellige Ausfallzahl Jan Müller 17.09.2026, 11:07 Uhr

i Der FC Germania Metternich (in Blau) holte im Heimspiel gegen den HSV Neuwied (in Weiß) drei Punkte. Gelingt den Metternichern das auch geschwächt im Auswärtsspiel in Binningen? SV Neuwied René Weiss

Am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) gastiert der Tabellenführer Metternich beim SV Binningen, jedoch mit geschwächter Bank. Dem Wunsch des FC nach einer Verlegung konnte aufgrund von fehlenden Flutlichtern nicht nachgegangen werden.

Die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich betreten am siebten Spieltag Neuland und gastieren bereits am späten Samstagnachmittag beim Aufsteiger SV Binningen. Die etwas ungewöhnliche Anstoßzeit um 16.30 Uhr ist mit einer fehlenden Flutlichtanlage begründet.







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