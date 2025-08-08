Nachdem der FC Metternich in die Bezirksliga abgestiegen war, fand er sich in der neuen Liga zunächst nicht zurecht. Das soll im zweiten Bezirksligajahr in Folge nun anders werden.

Im Kreis Neuwied beginnt die Bezirksligasaison 2025/26 für den FC Germania Metternich. Die Rhein-Mosel-Städter gastieren am Sonntagnachmittag (15 Uhr) bei einem Exoten der Liga, denn aufgrund der neuen Spielklasseneinteilung, hat es den letztjährigen Ost-Bezirksligisten Heimatsportverein Neuwied in die Mitte verschlagen.

Der Auftaktgegner ist für Germanen-Coach Leo Sousa größtenteils ein unbeschriebenes Blatt, wenngleich einige HSV-Spieler wie Christof Fink oder Yannik Finkenbusch, die über reichlich Rheinland- und Oberligaerfahrung verfügen, bestens bekannt sind. „So wirklich wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Es ist aber auch unerheblich, da der Fokus vor dem ersten Spiel und generell eher der eigenen Mannschaft gilt“, meint Sousa.

Mehr Konstanz und dadurch mehr Punkte, um unter die ersten Drei der Liga zu kommen – so lautet die Metternicher Zielvorgabe für die bevorstehende Spielzeit. In der Vorbereitung war beim Thema Konstanz, zumindest in Teilen, noch Luft nach oben, wie Sousa erläutert: „Den 13 bis 14 kontinuierlichen Trainingsgästen kann man eine ordentliche Vorbereitung bescheinigen. Leider hatten wir aber auch viele Urlauber, sodass wir unseren Fitnesszustand auch nach Beginn des ersten Meisterschaftsspiels weiter ausbauen müssen. Immerhin haben wir mit den Spielern klar vereinbart, dass die privaten Abwesenheiten im Laufe der Saison deutlich geringer ausfallen müssen.“

Die Generalprobe in der ersten Runde des Rheinlandpokals fiel beim FC am vergangenen Wochenende gegen den neuen Ligakonkurrenten FC Urbar immerhin positiv aus. In einem intensiven und hart umkämpften Duell setzten sich die Metternicher am Ende verdient mit 4:3 durch. Einen ähnlich erfolgreichen Ausgang erhofft sich Sousa am Sonntag auch rheinabwärts in Neuwied. Verzichten muss die Germania dabei auf Moritz Pies und Simon Wagner sowie die Verletzten Kubilay Toumpan und Yannik Felber.