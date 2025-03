Mers und Lauer lassen den SV Weitersburg jubeln

Es war ein etwas glücklicher Sieg des SV Weitersburg im Bezirksliga-Heimspiel gegen den Ahrweiler BC II. Aber drei Punkte sind drei Punkte – wie Weitersburgs Trainer David Koca am Ende meinte.

Während sich die Bezirksliga-Fußballer des SV Weitersburg über einen eher schmeichelhaften 2:1 (0:1)-Sieg im ersten Spiel nach der Winterpause freuen durften, herrschte bei der Reserve des Ahrweiler BC Tristesse. Denn die ersatzgeschwächten Gäste von der Ahr führten bei eigentlich favorisierten Hausherren über eine Stunde lang, um dann, auch aufgrund von zwei gelb-roten Karten binnen drei Minuten, das Spiel doch noch aus der Hand zu geben.

ABC-Coach Filip Dickebohm ärgerte sich hinterher maßlos: „Wir müssen ganz klar als Sieger den Platz verlassen, scheitern aber zum einen an der eigenen Chancenverwertung als auch einigen fragwürdigen Entscheidungen des Unparteiischen.“

Der ABC-Reserve gelingt ein Start nach Maß

Dabei legten die Gäste einen Start nach Maß hin und gingen bereits nach der ersten Balleroberung und einem schnellen Umschalten in die Spitze zu Jonas Adams in der ersten Minute in Führung. Zudem hätten Adams, Aaron Seck und Teodor Slavov im weiteren Verlauf der ersten Hälfte die Führung ausbauen müssen.

Von Weitersburg war offensiv, trotz höherer Spielanteile, nicht viel zu sehen. Die Elf von Trainer David Koca tat sich gegen emsig arbeitende Gäste schwer, Lücken zu finden.

Platzverweise bringen die Wende

Die Wende sollte ausgerechnet der erste Platzverweis des ABC bringen. Adams sah für ein vermeintliches Foulspiel seine zweite gelbe Karte (67.). Die folgende Freistoßflanke verlängerte Oscar Mers per Kopf zum Ausgleich ins Tor (68.).

Keine zwei Minuten später wurde Ahrweilers Luca Galdino ebenfalls vorzeitig zum Duschen geschickt, bei beiden Platzverweisen sah Dickebohm sein Team benachteiligt: „Bei Jonas läuft der Gegenspieler in ihn rein, Lucas zweite gelbe Karte war dagegen berechtigt, da er den Ball wegschlägt, jedoch war der vorausgegangene Zweikampf niemals ein Foul.“

In doppelter Unterzahl führte schließlich eine weitere Standardsituation zum 2:1. Tim Lauer reagierte nach einem Eckball am schnellsten und verhalf seinem Team so zu drei glücklichen Punkten. „Wir haben uns schwergetan, letztlich aber zählen nur die drei Punkte“, befand Koca.

SV Eintracht Mendig: Rohr, Stalph, N. Groß, Koch (84. J. Groß), Ley (84. Assenmacher), Braquin Mitel (84. Court), Thelen, Montermann (66. Zerwas), Heinemann, Eberhardt, Ramic (84. Limbach).