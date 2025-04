Auch der Gang auf die Elztaler Alm kann den SV Eintracht Mendig nicht stoppen. Der Bezirksliga-Spitzenreiter holte sich beim 3:0 (2:0) bei der SG Maifeld-Elztal den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr. Die Maifelder kämpften gut, aber unterlagen dennoch verdient.

„Es waren die klassischen Verhältnisse, wenn man an die Alm denkt: Windböen, Regen von der Seite. Da sind die Tugenden gefordert. Und großes Lob an meine Mannschaft. Wir haben es sehr gut gelöst“, stellte ein zufriedener Eintracht-Trainer Damir Mrkalj fest.

„Es war die von mir erwartete Reaktion in Sachen Einstellung und Kampfgeist. Mendig ist halt der Tabellenführer und hat die individuelle Qualität, die man akzeptieren muss.“

Daniel Fischer, Trainer der SG Maifeld-Elztal

Auch Maifelds Trainer Daniel Fischer war trotz der Niederlage im Anschluss nicht unzufrieden: „Es war die von mir erwartete Reaktion in Sachen Einstellung und Kampfgeist. Mendig ist halt der Tabellenführer, hat die individuelle Qualität, die man akzeptieren muss.“

Diese Qualität trat erstmals in der 18. Minute hervor. Nachdem ein Schussversuch des Maifelders Johannes Max abgeblockt wurde, ging es blitzschnell in die andere Richtung. Meris Ramic ließ zwei Gegenspieler aussteigen und bediente Brice Braquin Mitel. Der schlug gekonnt einen Haken und setzte den Ball aus 18 Metern in den Winkel.

Niklas Heinemann trifft per Freistoß

Nach zwei weiteren Halbchancen durch Ramic und Mitel trat in der 38. Minute die angesprochene individuelle Qualität erneut hervor. Niklas Heinemann verwandelte einen Freistoß aus zentraler Position 25 Meter vor dem Tor direkt.

„Genau das ist ja bekannt und wollten wir vermeiden“, ärgerte sich Fischer, während Mrkalj sagte: „Das zweite Tor zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, in der ersten Hälfte haben wir keinen Schuss auf das Tor zugelassen.“

Meris Ramic sorgt für die Entscheidung

Zwei Versuche durch Jonas Hemgesberg (55., 62.) verzeichneten die Maifelder dann nach der Pause, aber auch die waren letztlich zu harmlos. Mendig verwaltete gut und sorgte zehn Minuten vor dem Ende für die Entscheidung. Nach einer Heinemann-Ecke köpfte Ramic erst an den Pfosten und nickte den abspringenden Ball dann doch noch ein.

„Wir dürfen uns nun drei Tage zurücklehnen, schauen was die Konkurrenz macht und gehen dann frisch in den Endspurt“, blickte Mrkalj voraus. Fischer meinte: „In Sachen Einstellung soll dieses Spiel nun der Maßstab sein für die verbleibenden sieben Spiele.“

SG Maifeld-Elztal – SV Eintracht Mendig 0:3 (0:2)

SG Maifeld-Elztal: Geisler – Isczak, Fasel, Klück, Meißner (73. Ektilah), Amling (24. Steffens), Birnstock (67. L. Gersabeck), Steinbach, Hemgesberg, Max, Düllberg (57. Becker-Plein).

SV Eintracht Mendig: Rohr – Groß, Koch, Stalph, Thelen, Eberhardt, Ramic, Ley (75. Binder), Zerwas (75. Gross), Mitel (82. Assenmacher), Heinemann.

Schiedsrichter: Ralf Volk (Koblenz).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Mitel (18.), 0:2 Heinemann (38.), 0:3 Ramic (81.).