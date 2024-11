Elztal/Mendig. Die SG Maifeld-Elztal wartet seit acht Begegnungen in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf einen Sieg. Aufsteiger Ahrweiler BC II musste zuletzt fünf Niederlagen in Serie hinnehmen. Nun treffen die Teams in Bad Neuenahr zum Kellerduell aufeinander. Das Topspiel steigt derweil an der Mendiger Brauerstraße. Der noch immer ungeschlagenen Tabellenführer SV Eintracht Mendig empfängt den Überraschungsdritten SV Untermosel.