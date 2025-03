Mendig will gegen Weitersburg wieder in die Erfolgsspur

Wie reagiert der Fußball-Bezirksliga-Spitzenreiter SV Eintracht Mendig auf die Niederlage beim TSV Emmelshausen? Nachdem die Vulkanstädter am vergangenen Wochenende eine enttäuschende Leistung zeigten, will sich die Eintracht an der heimischen Brauerstraße am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gegen den SV Weitersburg wieder von ihrer besseren Seite zeigen.

Besonders ärgert sich Coach Damir Mrkalj über die verpasste Chance, den Vorsprung auf Rang zwei zu vergrößern: „Rübenach hat im Verfolgerduell bei Anadolu verloren, sodass wir den Abstand auf zwölf Punkte hätten ausbauen können. Jetzt gilt es aber, aus den Fehlern zu lernen und gegen Weitersburg direkt wieder in die Spur zu finden.“

Eberhardt fehlt nach Gelb-Roter Karte

Die Pleite wird aber noch Auswirkungen auf die kommende Startformation der Mendiger haben, da Innenverteidiger Alexej Eberhardt in der Nachspielzeit den entscheidenden Elfmeter verursacht hatte und als Folge mit der gelb-rote Karte versehen wurde. Wer Routinier Eberhardt ersetzen wird, ließ Mrkalj noch offen: „Alexej ist für unseren Spielaufbau immens wichtig. Es kann sein, dass wir seinen Ausfall nicht eins zu eins, sondern eventuell mit einer kreativen Lösung kompensieren werden.“ Ansonsten wird sich kadertechnisch nicht viel verändern. Zwar droht auch Carsten Thelen auszufallen, dafür kehrt allerdings der zuletzt erkrankte Tim Montermann zurück.

Mrkalj zeigt sich vor dem Duell optimistisch, hat aber auch Respekt vor offensivstarken Gästen: „Mit Weitersburg erwartet uns ein Gegner, der Fußball spielen möchte und der in Person von Marcel Christ, Adrian Knop oder den ehemaligen Mendiger Marcel Berg eine ganze Menge an Qualität und Erfahrung vorweisen kann. Wir spielen zu Hause und haben dort diese Saison noch kein Spiel verloren. Das ist unser Anspruch und diesem wollen wir mit einer guten Leistung am Sonntag wieder gerecht werden.“