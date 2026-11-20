Der SV Eintracht Mendig strauchelt in der Bezirksliga: Nach einem bitteren 1:7-Debakel gegen Weitersburg kommt die Eintracht der Abstiegszone immer näher. Kann das Team die Überraschung gegen Topteam Rübenach schaffen?
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Der Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Mitte rückt für den SV Eintracht Mendig von Woche zu Woche immer näher. Aus den vergangenen sieben Spielen holten die Vulkanstädter nur einen Sieg – und am vergangenen Wochenende geriet die Eintracht beim SV Weitersburg mit 1:7 unter die Räder.