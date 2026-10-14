Fußball-Bezirksligist SV Eintracht Mendig bleibt trotz zweier Niederlagen gelassen. Trainer Damir Mrkalj vertraut auf den jungen Kader und blickt optimistisch nach vorn.

Nach einem guten Saisonstart ist der Rheinlandligaabsteiger SV Eintracht Mendig in der Fußball-Bezirksliga Mitte zuletzt bis auf den achten Rang

durchgereicht worden. Nach dem 1:3 gegen den HSV Neuwied musste die Eintracht nun zu Hause auch noch ein 1:2 gegen den SV Binningen verkraften – beide Gegner stehen auf Abstiegsrängen.