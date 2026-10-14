Keine Panik bei Damir Mrkalj
Mendig nimmt Pleite gegen Binningen ziemlich gelassen
Mendigs Spielertrainer Damir Mrkalj (links) hat die Niederlage gegen Aufsteiger SV Binningen zwar wehgetan, dennoch sieht er sei
Mendigs Spielertrainer Damir Mrkalj (links) hat die Niederlage gegen Aufsteiger SV Binningen zwar wehgetan, dennoch sieht er seine Eintracht in der Bezirksliga Mitte im Soll.
Jörg Niebergall

Fußball-Bezirksligist SV Eintracht Mendig bleibt trotz zweier Niederlagen gelassen. Trainer Damir Mrkalj vertraut auf den jungen Kader und blickt optimistisch nach vorn.

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Nach einem guten Saisonstart ist der Rheinlandligaabsteiger SV Eintracht Mendig in der Fußball-Bezirksliga Mitte zuletzt bis auf den achten Rang durchgereicht worden. Nach dem 1:3 gegen den HSV Neuwied musste die Eintracht nun zu Hause auch noch ein 1:2 gegen den SV Binningen verkraften – beide Gegner stehen auf Abstiegsrängen.
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