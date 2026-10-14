Fußball-Bezirksligist SV Eintracht Mendig bleibt trotz zweier Niederlagen gelassen. Trainer Damir Mrkalj vertraut auf den jungen Kader und blickt optimistisch nach vorn.
Lesezeit 1 Minute
Nach einem guten Saisonstart ist der Rheinlandligaabsteiger SV Eintracht Mendig in der Fußball-Bezirksliga Mitte zuletzt bis auf den achten Rang durchgereicht worden. Nach dem 1:3 gegen den HSV Neuwied musste die Eintracht nun zu Hause auch noch ein 1:2 gegen den SV Binningen verkraften – beide Gegner stehen auf Abstiegsrängen.