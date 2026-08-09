Absteigerduell endet 2:2 Mendig macht gegen Rübenach einen 0:2-Rückstand wett Jan Müller 09.08.2026, 14:40 Uhr

i Mendigs Matthias Wengeroth (am Ball) konnte gegen Rübenach zwar einen Elfmeter nicht verwandeln, dennoch drehte die Eintracht einen 0:2-Rückstand und spielte 2:2-Unentschieden. Jörg Niebergall

In der Fußball-Bezirksliga Mitte trennen sich die Absteiger Mendig und Rübenach mit 2:2. Rübenach verspielt eine Zwei-Tore-Führung nach einem umstrittenen Treffer. Elfmeter und Eigentor sorgen für Spannung.

Mit einer Punkteteilung sind die beiden Rheinlandligaabsteiger SV Eintracht Mendig und FV Rheingold Rübenach in die Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte gestartet. An der Mendiger Brauerstraße endete die Partie mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden, bei dem die Gäste aus der Rhein-Mosel-Stadt eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung doch noch aus der Hand gegeben hatten.







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