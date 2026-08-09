Absteigerduell endet 2:2
Mendig macht gegen Rübenach einen 0:2-Rückstand wett
Mendigs Matthias Wengeroth (am Ball) konnte gegen Rübenach zwar einen Elfmeter nicht verwandeln, dennoch drehte die Eintracht ei
Mendigs Matthias Wengeroth (am Ball) konnte gegen Rübenach zwar einen Elfmeter nicht verwandeln, dennoch drehte die Eintracht einen 0:2-Rückstand und spielte 2:2-Unentschieden.
Jörg Niebergall

In der Fußball-Bezirksliga Mitte trennen sich die Absteiger Mendig und Rübenach mit 2:2. Rübenach verspielt eine Zwei-Tore-Führung nach einem umstrittenen Treffer. Elfmeter und Eigentor sorgen für Spannung.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einer Punkteteilung sind die beiden Rheinlandligaabsteiger SV Eintracht Mendig und FV Rheingold Rübenach in die Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte gestartet. An der Mendiger Brauerstraße endete die Partie mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden, bei dem die Gäste aus der Rhein-Mosel-Stadt eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung doch noch aus der Hand gegeben hatten.
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